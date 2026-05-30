یک قاضی آمریکایی در واشنگتن دیسی حکمی صادر کرد که بر اساس آن نام ترامپ باید از مرکز کندی حذف شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این حکم ضربهای به تلاش رئیسجمهور برای بازسازی این مرکز هنرهای نمایشی است؛ مرکزی که قرار بود اواخر امسال تعطیل شود تا عملیات نوسازی آغاز گردد. حکم روز جمعه همچنین این تعطیلی را متوقف کرد. طبق این دستور، ترامپ دو هفته فرصت دارد تا نام خود را از ساختمان و تابلوهای اطراف آن حذف کند.
قاضی چه گفت: قاضی منطقهای آمریکا، کریستوفر آر. کوپر، در رأی ۹۴ صفحهای خود نوشت: دادگاه به این نتیجه رسیده است که هیئت مدیره با تغییر نام مرکز کندی به نام رئیسجمهور ترامپ، از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.