مردم غیور و ولایت‌مدار شهرستان شهریار با برپایی تجمعی گسترده، نودمین شب حضور مستمر خود در میدان انقلاب این شهر را پشت سر گذاشتند تا بار دیگر بر عزم جزم خود در ادامه راه امام امت و بیعت با رهبری جدید نظام تأکید کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهریار شاهد یکی از باشکوه‌ترین تجمعات خود در وعده نود بود. هزاران نفر از اهالی این شهرستان در نودمین شب پیاپی پس از شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند که شعله بصیرت و مقاومت در دل‌های آنان فروزان‌تر از هر زمان دیگری است.

در این اجتماع بزرگ، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های انقلابی و حمل دست‌نوشته‌هایی در حمایت از اقتدار دفاعی کشور، اعلام کردند که حضور نود روزه آنان در میدان، پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان و تهاجمات اخیر است. مردم شهریار با تأکید بر اینکه «شهادت» برای ملت ایران مایه رویش است، بر تداوم بیعت خود با حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید ورزیدند.