معاون پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی ضمن اعلام تأسیس میز مطالعات اجتماعی جنگ ، دکتر محمدتقی کرمی را به عنوان دبیر آن منصوب کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر سید مهدی ابطحی در این حکم با اشاره به اهمیت بررسی جامع ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی پدیده جنگ و با توجه به تأثیرات عمیق و گسترده آن بر ساختار‌های جامعه، سرمایه اجتماعی، هویت ملی و همچنین نظام آموزش عالی کشور و با تأکید بر ضرورت تحلیل راهبردی پیامد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آن در حوزه دانشگاه و پژوهش، ضمن اعلام تأسیس «میز مطالعات اجتماعی جنگ» در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در محل مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر محمدتقی کرمی را به عنوان دبیر این میز منصوب کرده است.

در این حکم تأکید شده است که از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی سایر مؤسسات پژوهشی و انجمن‌های علمی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی در تحقق اهداف تعیین‌شده و ارتقای مطالعات این حوزه استفاده شود.