معاون عملیات سازمان آتشنشانی شهرداری مهاباد از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ در محور مهاباد–بوکان خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ سرنشین دیگر نیز مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار فداکار افزود: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، وقوع واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ در محور مهاباد–بوکان، محدوده جاده برهان، به ستاد فرماندهی آتشنشانی اعلام شد.
او اضافه کرد: با حضور نیروهای عملیاتی در محل حادثه مشخص شد ۲ نفر از سرنشینان خودرو به دلیل شدت جراحات در صحنه جان باختهاند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی شهرداری مهاباد ادامه داد: همچنین ۲ سرنشین دیگر این خودرو پس از رهاسازی توسط نیروهای امدادی، برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
فداکار با بیان اینکه علت وقوع حادثه در دست بررسی کارشناسان قرار دارد، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و احتیاط در تردد از این محور تأکید کرد.
محور مهاباد–بوکان موسوم به جاده برهان، به طول حدود ۶۵ کیلومتر، به دلیل وجود پیچهای خطرناک از مسیرهای حادثهخیز جنوب آذربایجانغربی به شمار میرود. تردد اتوبوس و کامیون در بخشهایی از این محور ممنوع و سبقتگیری نیز در بخش عمدهای از آن محدود است.
این مسیر که ارتباطدهنده استانهای آذربایجانغربی و کردستان است، از پرترددترین جادههای منطقه محسوب میشود و کارشناسان همواره بر لزوم اصلاح نقاط حادثهخیز و ارتقای ایمنی آن تأکید دارند.