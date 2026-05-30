به گزارش خبرگزاری صدا و. سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، فرماندار شهرستان سرباز گفت: با اختصاص ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبار در حوزه‌های عمرانی، آب، راه، بهداشت و خدمات‌رسانی، روند توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های حیاتی در این شهرستان شتاب گرفته و دولت با نگاه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، برنامه محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن را با جدیت دنبال می‌کند.

محمداسلم کریم زایی افزود:شهرستان سرباز در مسیر یک تحول عمرانی و زیرساختی قرار گرفته و اجرای طرح‌های متعدد در بخش‌های مختلف، نویدبخش آینده‌ای روشن برای مردم این منطقه است.

وی گفت: نگاه عدالت‌محور دولت و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر توسعه مناطق کم برخوردار، موجب شده تا بسیاری از مطالبات و نیاز‌های اساسی مردم جنوب سیستان و بلوچستان در اولویت برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات قرار گیرد.

فرماندار شهرستان سرباز با اشاره به مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرا بیان کرد: در حوزه سلامت، تکمیل و تجهیز بیمارستان شهرستان با سرعت در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، این طرح مهم درمانی تا پایان سالجاری به بهره‌برداری کامل خواهد رسید که نقش موثری در کاهش مشکلات درمانی مردم خواهد داشت.

وی توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی را از دیگر محور‌های مهم توسعه منطقه عنوان کرد و ادامه داد: اجرای طرح‌های راه‌سازی، بهسازی محور‌های مواصلاتی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زمینه رونق اقتصادی، تسهیل تردد و افزایش سرمایه‌گذاری را در این شهرستان فراهم می‌کند.