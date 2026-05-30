کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز ماندگاری هوای گرم و بعدازظهر و شب ناپایداری دریایی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و بعدازظهر دریا با وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی میشود.
او افزود: دریا صبح آرام و از ظهر با افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم خواهد شد.
حمزه نژاد، گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها بویژه شناورهای سبک و صیادی در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی ماندگاری هوای گرم همراه با نوسان ۱ تا ۳ درجهای دما در استان بویژه نواحی دور از ساحل، ارتفاعات و شهرستانهای بستک، پارسیان، حاجی آباد و بشاگرد پیش بینی و توصیه میشود از ترددهای غیر ضرور در طول روز و قرارگیری در معرض آفتاب بویژه ظهر خودداری شود.