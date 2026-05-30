فرمانده انتظامی هندیجان از کشف یکهزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت: مأموران کلانتری ۱۱ در اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی و هنگام کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی وانت مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی، یکهزار لیتر سوخت قاچاق را که بهصورت غیرمجاز حمل میشد، کشف کردند که در این رابطه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ سودانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان سوخت، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.