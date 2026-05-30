دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی از اجرای طرح شهید سید روح الله عجمیان با هدف بهسازی و شاداب‌سازی ۷۵ هزار کلاس درس سراسر کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد و بر نقش محوری مردم، معلمان، دانش آموزان و گروه‌های جهادی در این حرکت بزرگ اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اردشیر دهقانی؛ دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی در نشست برخط با دبیران قرارگاه‌های جهادی استان‌ها بر اهمیت اجرای طرح‌های «شهید عجمیان» در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم و طرح «کارت نشاط»؛ و لزوم مشارکت فعال مجموعه‌های استانی و مردمی در این زمینه تأکید کرد.

اردشیر دهقانی با گرامیداشت یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و قائد شهید امت، حضرت امام خامنه‌ای (ره) و با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، ضمن بیان این که هیچگاه نباید به دشمن آمریکایی_صهیونی اعتماد کرد، گفت:مردم و رزمندگان ایران اسلامی، پرقدرت و با صلابت و با انگیزه در کف خیابان‌ها و میادین، استکبار جهانی را به زانو در آوردند.

وی در این نشست که با حضور معاونین ادارات کل نوسازی و دبیران قرارگاه استان‌ها برگزار شد، اظهار داشت:در راستای پیشبرد اهداف کلان وزارت آموزش و پرورشی در حوزه عدالت آموزشی و نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم، دو طرح «شهید عجمیان» با رویکرد بهسازی و شاداب‌سازی مدارس و «کارت نشاط» با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، در دستور کار قرارگاه قرار گرفته است.

طرح شهید عجمیان؛ مشارکت جهادی مردم در شاداب‌سازی ۷۵هزار کلاس درس سراسر کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۵/ فضایی شاداب و تربیت‌محور با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی/ توزیع ۳۰ هزار متر مربع سرامیک اهدایی برای بهسازی و شاداب‌سازی هزار کلاس درس مجری طرح شهید عجمیان توسط خیّر مدرسه یار

دبیر قرارگاه جهادی وزارت آموزش و پرورش، با تشریح طرح «شهید عجمیان» گفت:هدف اصلی این طرح، فراتر از تعمیر، ایجاد فضایی شاداب، بانشاط و سرشار از مؤلفه‌های تربیتی در مدارس است. ما معتقدیم فضای فیزیکی مدرسه نقش بسزایی در شکل‌گیری شخصیت و ارتقای روحیه دانش‌آموزان دارد. بنابراین، با محوریت مشارکت مردمی، خیرین و ظرفیت‌های داوطلبانه، تلاش خواهیم کرد تا مدارس را به محیطی الهام‌بخش برای یادگیری و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان تبدیل کنیم.

وی افزود:توزیع اقلام و مصالح تأمین‌شده برای این طرح، با اولویت‌بندی دقیق مدارس نیازمند و با نظارت کامل انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این منابع به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مشاور رییس سازمان نوسازی مدارس کشور از اجرای طرح شهید سید روح الله عجمیان با هدف بهسازی و شاداب‌سازی ۷۵ هزار کلاس درس سراسر کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد و بر نقش محوری مردم، معلمان، دانش آموزان و گروه‌های جهادی در این حرکت بزرگ اجتماعی تأکید کرد.

دهقانی در خصوص طرح «کارت نشاط» نیز توضیح داد:۴۰۰ هزار دانش آموز هدف در مرحله اول طرح کارت نشاط ثبت نام کردند. این طرح با هدف حمایت مستقیم از دانش‌آموزان بی بضاعت و نیازمند با حفظ کرامت آنان طراحی شده است. ما بر این باوریم که حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن رفع نیاز‌های ضروری، حس خودباوری و استقلال را در دانش‌آموزان تقویت کند. با همکاری ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق، خیّرین، انجمن اولیا و مربیان، تلاش داریم تا این حمایت‌ها به صورت پایدار و هدفمند به دست دانش‌آموزان واجد شرایط برسد.

وی خاطرنشان کرد:شناسایی دقیق دانش‌آموزان هدف و فرایند تخصیص اعتبارات به صورت شفاف پیگیری می‌شود.

توانمندسازی هیئت امنا و عوامل اجرایی نهضت توسعه عدالت؛ کلید موفقیت پروژه‌ها

دبیر قرارگاه عدالت تربیتی، بر ضرورت آموزش و توانمندسازی هیئت امنا، مسئولان پروژه‌های نهضت توسعه عدالت و مدیران مناطق تأکید کرد و گفت:موفقیت طرح‌ها در گرو دانش، مهارت و انگیزه عوامل اجرایی است. لذا، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجیهی مستمر برای این عزیزان، یکی از اولویت‌های ماست تا بتوانیم با افزایش دانش و بینش آنان، روند اجرا را تسهیل و کیفیت آن را ارتقا دهیم.

وی افزود:حضور میدانی و نظارت مستمر مسئولان و هیئت امنا بر روند اجرا، نقش بسزایی در شناسایی چالش‌ها، رفع موانع و تسریع در پیشرفت کار‌ها خواهد داشت.

قدردانی از همراهی مجموعه‌های استانی و ستادی

در پایان، اردشیر دهقانی ضمن قدردانی از همراهی و تلاش‌های بی‌شائبه مجموعه قرارگاه‌های جهادی ستادی و استان‌ها، ادارات کل آموزش و پرورش، ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها، مجامع خیرین و تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های همکار، از مشارکت فعال مردمی و خیرین نیک‌اندیش که بازوان پرتوان این نهضت هستند، تجلیل کرد.

وی ابراز امیدواری کرد:با هم‌افزایی، همدلی و استمرار این همکاری‌ها، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر تحقق کامل عدالت آموزشی و تربیتی در سراسر کشور برداریم و فضایی سرشار از امید و نشاط را برای نسل آینده فراهم سازیم.