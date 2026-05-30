رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان با اشاره به فلسفه عید قربان، مناسک حج و پیام‌های اخلاقی رمی جمرات، بر ضرورت برائت از مستکبران و دوری از تفرقه و خشونت در جهان اسلام تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماز عید سعید قربان با حضور جمعی از مسلمانان، ایرانیان مقیم ارمنستان و نمازگزارانی از ملیت‌های مختلف در سایه‌سار گنبد فیروزه‌ای مسجد کبود ایروان برگزار شد.

در این آیین عبادی، نمازگزاران با حضور در صفوف منظم و به‌هم‌پیوسته، ندای توحید و تعهد را در فضای معنوی این بنای تاریخی سر دادند و جلوه‌ای از وحدت اسلامی را به نمایش گذاشتند.

در ابتدای مراسم، محمد اسدی‌موحد، رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان طی سخنانی با اشاره به فلسفه عید قربان، مناسک حج و پیام‌های اخلاقی رمی جمرات، بر ضرورت برائت از مستکبران و دوری از تفرقه و خشونت در جهان اسلام تأکید کرد.

وی با اشاره به فلسفه برپایی عید قربان در موسوم حج ابراهیمی افزود: عید الأضحی که از دیرباز همواره اهمیت بالایی در بین مسلمانان داشته در حقیقت تجلی‌گاه تسلیم و تقرب و به نوعی مظهر دل کندن از همه تعلقات دنیوی است.

در ادامه، نماز عید به امامت حجت‌الاسلام رستمی، امام مسجد کبود ایروان، اقامه شد و با دعا برای عزت اسلام و مسلمانان، تقویت وحدت اسلامی و پایان ظلم علیه مردم بی‌گناه جهان به پایان رسید. طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۰ میلادی و در اوج مبارزه‌های ضدمذهبی نظام کمونیستی شوروى بسیاری از کلیساها، مساجد و بنا‌های دینی تخریب شد و جای آن اماکنی همچون سالن تئاتر و سینما ساخته شد.

در این بین، اما مسجد کبود ایروان حکایت دیگری داشت و با چاره‌اندیشی هنردوستان از گزند تخریب‌ها در امان ماند. هم‌زمان با صدور حکم تخریب مسجد کبود یا آبی در شهر ایروان با تلاش فراوان روشنفکران، شاعران و نویسندگان نامدار ارمنستانی در راستای جلوگیری از اجرای این دستور، پیشنهاد ایجاد «موزه تاریخ ایروان» در محل مسجد ارائه شد و پس از پیگیری‌های فراوان در نهایت این طرح با ملاحظاتی مورد موافقت قرار گرفت.

از آن روز تا کنون که محدودیت‌های سابق دست‌خوش تغییر شده است، با بازسازی مکان فعلی از سوی معماران ایرانی، افزون بر انجام اعمال عبادی و حتی امور علمی مانند تدریس زبان فارسی، حجره‌های این مسجد همچنان محل عرضه انواع محصولات فرهنگی و هنری در رشته‌های مختلفی، چون تذهیب، مینیاتور و ارایه قالی‌های بومی است.