به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه آبادان با اشاره به تشدید بازرسی‌ها از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون گفت: برای حفظ آرامش بازار، با هرگونه گران‌فروشی و تخلف صنفی، بدون مماشات و چشم‌پوشی برخورد خواهد شد.

یکتا سعیدی‌زاده افزود: از زمان آغاز شرایط ناشی از جنگ و فشار‌های روانی بر بازار، اولویت اصلی تیم مدیریت اقتصادی شهرستان، تامین فراوانی کالا‌های اساسی و نظارت پیوسته بر شبکه‌های تامین، توزیع و انبار‌ها متمرکز شده است.

او ادامه داد: اقلامی مانند برنج، روغن، شکر، گوشت، مرغ و فرآورده‌های شیری به‌صورت شبانه‌روزی بررسی می‌شوند و پایش دقیق میزان ذخایر راهبردی و مصرف روزانه شهرستان نشان می‌دهد که هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه آبادان گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، گشت‌های مشترک بازرسی در سطح بازار شهرستان انجام شده است که در نتیجه این بازرسی‌ها، ۲۵۰ متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سعیدی‌زاده افزود: در این زمینه ۲۱ واحد صنفی متخلف مهروموم شدند و پرونده‌های متعددی نیز به پلمب منجر شده است.

او با هشدار به متخلفان مبنی بر احتمال لغو پروانه کسب در صورت تکرار و پافشاری بر تخلف، گفت: مردم با ایفا کردن نقش نظارتی، هرگونه گران‌فروشی، درج نشدن قیمت یا انبار کردن غیرقانونی کالا را به سامانه ۱۲۴ اداره صمت و ۱۳۵، مراجع رسیدگی‌کننده، گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آنها رسیدگی شود.