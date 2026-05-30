مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان قرچک در نودمین شب پیاپی پس از شهادت جانسوز حضرت آیتالله خامنهای، با حضور حماسی در میادین شهر، بر تداوم راه روشن امام امت و پشتیبانی قاطع از سکاندار جدید انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قرچک در وعده نود، شاهد تجمعی بود که بوی بصیرت و پایداری میداد. قشرهای مختلف مردم این شهرستان، از پیر و جوان، بار دیگر به خیابانها آمدند تا نشان دهند شعله ارادت به ولایت با تهاجم دشمنان خاموش نخواهد شد.
شرکتکنندگان در این اجتماع شبانه با حمل تصاویری از رهبر فقید انقلاب و پرچمهای سیاه و سرخ مقاومت، اعلام کردند که نود روز حضور مستمر در میدان، پاسخی کوبنده به بدخواهانی است که گمان میکردند با شهادت رهبر، پیوند ملت و حاکمیت گسسته میشود. حاضران در این مراسم ضمن بیعت مجدد با آیتالله مجتبی خامنهای، خاطرنشان کردند که راه امام امت به عنوان یک مکتب زنده با صلابت ادامه دارد.