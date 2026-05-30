پخش زنده
امروز: -
رادیو نمایش با پخش دو برنامه جدید «پانویس» و «امریکانو»، گام تازهای در تبیین ابعاد استعمار نوین در فضای مجازی برداشته است تا مخاطبان را با لایههای دیدهنشده مناسبات قدرت و اخبار دروغین آشنا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «پانویس»، با تمرکز بر واکاوی ماهیت امپریالیسم، بهویژه ایالات متحده آمریکا، به بررسی دقیق روابط و مناسبات سرمایهداری و تحلیل ساختارهای جامعه طبقاتی میپردازد.
این برنامه به تهیهکنندگی و نویسندگی ریحانه یزداندوست، قصد دارد موضوعاتی همچون ظلم، ستم و تجاوز به کشورهای جهان سوم را از دریچهای پژوهشی و نقادانه روایت کند. امین ضیایی و آسیه گرجی به عنوان گوینده بازیگر در این اثر حضور دارند.
«پانویسد»، هر پنج شنبه و جمعه، ساعت ۰۷:۳۰ صبح، پخش و همان روز در ساعتهای ۱۵:۳۰ و ۲۲:۳۰، بازپخش می شود.
همچنین برنامه «امریکانو»، با رویکردی متفاوت و در قالب طنز، به سراغ اخبار جنجالی فضای مجازی واتفاقات و اخبار ایران و جهان میپردازد.
این برنامه به تهیهکنندگی مریم بابایی و نویسندگی نسیمالسادات صباغان، با هدف روشن شدن ابعاد اخبار منتشرشده، سعی در نمایان کردن لایههای پشتپرده اتفاقات و افراد مرتبط با جریانات خبری دارد.
«امریکانو»، نیز پنجشنبهها، ساعت ۰۲:۰۰ بامداد پخش و همان روز ساعتهای ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰، بازپخش می شود. اجرای این برنامه بر عهده علیرضا تابان و شیرین روستایی است.