به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم ولایت مدار وشهید پرور دهستان سادات محمودی شهرستان دنا در روستای رودشتی برگزار شد.

در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد ضمن تبیین ابعاد حماسه شهدای عملیات رمضان، بر ضرورت حفظ راه و یاد شهیدان در مسیر اعتلای کشور تأکید کرد.

در این یادواره که با همکاری گروه جهادی شهید صیاد شیرازی» و حوزه مقاومت بسیج سادات‌محمودی برگزار شد برنا مه‌های هنری، فرهنگی و مرثیه‌سرایی اجرا و از خانواده‌های شهدا تجلیل شد.