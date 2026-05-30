برگزاری یادواره شهدای ساداتمحمودی دنا و شهدای جنگ رمضان
یادواره شهدای ساداتمحمودی دنا و شهدای جنگ رمضان در روستای رودشتی برگزار شد.
در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمانهای شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد ضمن تبیین ابعاد حماسه شهدای عملیات رمضان، بر ضرورت حفظ راه و یاد شهیدان در مسیر اعتلای کشور تأکید کرد.
در این یادواره که با همکاری گروه جهادی شهید صیاد شیرازی» و حوزه مقاومت بسیج ساداتمحمودی برگزار شد برنا مههای هنری، فرهنگی و مرثیهسرایی اجرا و از خانوادههای شهدا تجلیل شد.