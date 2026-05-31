شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز یکشنبه دهم خردادماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان
خیابان حکیم الهی ۴۳ تا ۴۷ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
خیابان قاصدک اصلی و قاصدک ۴ واقع در شهرک گلستان از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰
خیابان زنبق دوم غربی واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰
شاهرود
کوچههای ۵، ۷ و ۹ در خیابان جوادیه (شهنما) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
خیابان جوادیه (شهنما) خیابان محمدیه حدفاصل کوچه ۲ تا ۶ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
خیابان مسجد جامع از ساعت ۸ تا ۱۰
حدفاصل میدان آزادی تا چهار راه خرقانی (قلعه حاجی) در بلوار آزادی از ساعت ۹ تا ۱۲
خیابان شهدا (ایستگاه) از ابتدای خیابان حافظ شمالی میدان بسیج از ساعت ۸ تا ۱۳
گرمسار
شهرکهای پاسداران و نیروی انتظامی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
مهدیشهر
محدوده خیابان صاحب الزمان و خیابان صاحب الامر و درمانگاه شهید تبیانیان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳