به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان

خیابان حکیم الهی ۴۳ تا ۴۷ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

خیابان قاصدک اصلی و قاصدک ۴ واقع در شهرک گلستان از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰

خیابان زنبق دوم غربی واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰

شاهرود

کوچه‌های ۵، ۷ و ۹ در خیابان جوادیه (شهنما) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰

خیابان جوادیه (شهنما) خیابان محمدیه حدفاصل کوچه ۲ تا ۶ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰

خیابان مسجد جامع از ساعت ۸ تا ۱۰

حدفاصل میدان آزادی تا چهار راه خرقانی (قلعه حاجی) در بلوار آزادی از ساعت ۹ تا ۱۲

خیابان شهدا (ایستگاه) از ابتدای خیابان حافظ شمالی میدان بسیج از ساعت ۸ تا ۱۳

گرمسار

شهرک‌های پاسداران و نیروی انتظامی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

مهدیشهر

محدوده خیابان صاحب الزمان و خیابان صاحب الامر و درمانگاه شهید تبیانیان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳