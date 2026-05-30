معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت : روستای شانه تراش تنکابن با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد یکی از برترین گزینه های ایران برای معرفی به سازمان جهانی گردشگری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بازدید از روستای شانهتراش شهرستان تنکابن گفت: این روستا بهعنوان یکی از هشت روستای منتخب ایران برای معرفی به سازمان جهانی گردشگری، در بسیاری از شاخصهای ارزیابی از دیگر گزینهها پیشتاز است.
انوشیروان محسنیبندپی افزود: یکی از اهداف مهم وزارت میراثفرهنگی، معرفی جذابیتها، قابلیتها و توانمندیهای گردشگری ایران در عرصه بینالمللی و تقویت دیپلماسی گردشگری است و روستای شانهتراش از ظرفیتهای برجستهای برای تحقق این هدف برخوردار است.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، بهویژه فرماندار ویژه تنکابن، افزود: اقدامات گستردهای برای آمادهسازی شاخصهای مورد نظر سازمان جهانی گردشگری انجام شده و تلاش داریم تا پیش از موعد بارگذاری اطلاعات در ۱۶ خرداد، تمامی نقاط ضعف و نواقص احتمالی برطرف شود.
محسنیبندپی، مشارکت مردمی را مهمترین مولفه توسعه گردشگری روستایی دانست و تصریح کرد: آنچه امروز در شانهتراش مشاهده کردیم، حضور فعال مردم، مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، حفظ محیط زیست و همدلی جامعه محلی بود که از مهمترین شاخصهای مورد ارزیابی سازمان جهانی گردشگری محسوب میشود.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ادامه داد: همزیستی با محیط زیست، امنیت، سلامت، توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت اجتماعی از جمله معیارهایی است که در این روستا بهخوبی نمود دارد و همین مسئله شانهتراش را به یکی از گزینههای جدی ثبت جهانی تبدیل کرده است.
وی با اشاره به معرفی هشت روستای ایران به سازمان جهانی گردشگری گفت: روستاهای گیسوم در گیلان، ریاب در خراسان رضوی، پامنار در خوزستان، مصر در اصفهان و شانهتراش در مازندران از جمله روستاهایی هستند که در فرآیند ارزیابی جهانی قرار دارند و برای هرکدام تیمهای تخصصی تعیین شدهاند.
محسنیبندپی به برخی از کمبودها اشاره کرد و گفت: ضعف آنتندهی ارتباطات و تکمیل نشدن بخشی از سنگفرش روستا از جمله موضوعاتی است که باید با همکاری دستگاههای مسئول برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت بومگردیها در این منطقه خاطرنشان کرد: شکلگیری خلق ارزش محلی و توسعه گردشگری روستایی در شانهتراش بهخوبی قابل مشاهده است و خوشبختانه در روند بارگذاری شاخصها، این روستا از بسیاری از روستاهای دیگر جلوتر قرار دارد.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی تأکید کرد: هرگونه حمایت مالی و اجرایی لازم برای حفظ این فرصت و ثبت جهانی روستای شانهتراش انجام خواهد شد و امیدواریم امسال هر هشت روستای معرفیشده ایران موفق به کسب عنوان روستای جهانی گردشگری شوند.