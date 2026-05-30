رئیس جمعیت هلال‌احمر هفتکل از اجرای پویش ملی «خیابان با ما» با هدف توسعه آموزش‌های همگانی، ارتقای تاب‌آوری جامعه و ترویج مهارت‌های امدادی در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرخنده ممبینی اظهار کرد: پویش ملی «خیابان با ما» با رویکرد «حداقل امکانات، حداکثر بهره‌وری» و با هدف حضور مؤثر در میان اقشار مختلف، در قالب آموزش‌های ایستگاهی و با استقرار مربیان در نقاط پرتردد هفتکل برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با تکیه بر ظرفیت‌های محلی و تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار در افراد، از ۱ تا ۶ خردادماه با حضور تیم‌های مختلف آموزشی و توسط مربیان مجرب اجرا شد و طی آن بیش از ۵۰۰ نفر از شهروندان از آموزش‌های ارائه‌شده بهره‌مند شدند.

ممبینی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این ایستگاه‌ها با آموزش‌های کوتاه و کاربردی از جمله احیای قلبی-ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، اقدامات اولیه در سوختگی و شکستگی، پانسمان و بانداژ آشنا شدند و این آموزش‌ها با استفاده از ابزارهای ساده و در دسترس، به‌صورت عملی ارائه شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر هفتکل با اشاره به مزیت آموزش در فضاهای عمومی تصریح کرد: این الگوی آموزشی امکان می‌دهد با کمترین هزینه، به تعداد زیادی از مخاطبان عبوری دسترسی پیدا کنیم؛ به‌گونه‌ای که شهروندان در جریان فعالیت‌های روزمره و بدون نیاز به صرف زمان اضافه یا حضور در کلاس‌های طولانی، مهارت‌های ضروری را فرا می‌گیرند.

وی در پایان بیان داشت: هدف از اجرای این آموزش‌های کاربردی، ترویج استفاده از امکانات حداقلی و در دسترس برای کمک به نجات جان افراد در لحظات اولیه وقوع حادثه و تا پیش از رسیدن نیروهای امدادی است.