به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، عملیات انفجار کنترل‌شده برای پاکسازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم در محدوده جنوب اصفهان در شهر بهارستان از حدود ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ در منطقه بهارستان احتمال می‌رود.

تیم‌های فنی و متخصص از ساعت ۹ صبح امروز تا ساعت ۱۳، عملیات معدوم‌سازی و انفجار کنترل‌شده مهمات و تجهیزات باقی‌مانده از زمان جنگ را در مناطق مشخص شده در جنوب اصفهان و حریم شهر بهارستان در دستور کار دارند.

این اقدامات با هدف ایمن‌سازی اراضی و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی صورت می‌گیرد و هم‌وطنان می‌توانند بدون دغدغه به فعالیت‌های روزمره خود بپردازند.