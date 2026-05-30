

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد جشنواره معلمان ابتدایی استان با مشارکت گسترده پنج هزار فرهنگی به ایستگاه پایانی رسید، رویکرد جدیدی که با هدف مستندسازی تجربیات زیسته معلمان کلید خورد و با گزینش ۴۰۰ اثر برتر و معرفی ۴۰ برگزیده استانی، به دنبال ایجاد تحولی ماندگار در منابع آموزشی بود

در این دوره از جشنواره که با استقبال بی‌نظیر جامعه فرهنگیان همراه بود، بالغ بر ۵۰۰۰ اثر از سوی معلمان مقطع ابتدایی به دبیرخانه ارسال شده بود که پس از داوری‌های تخصصی در سطوح مختلف، ۴۰۰ اثر شایسته ورود به مرحله استانی شدند و در نهایت، ۴۰ اثر به عنوان رتبه‌های برتر استانی انتخاب و معرفی شدند

تفاوت بنیادین این دوره با ادوار گذشته، عبور از نگاه تشریفاتی به آثار است و برخلاف روال معمول که آثار پس از اختتامیه به بایگانی سپرده می‌شدند، در این دوره مقرر شد تمامی آثار برتر در قالب کتابی با عنوان شناسنامه تجربیات آموزشی تدوین و منتشر شود و به عنوان منبع مرجع و راهنمای کاربردی در اختیار معلمان سراسر استان قرار بگیرد.