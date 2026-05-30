به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صورتجلسه پلمب کنتور فاز دوم نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی شرکت تامین برق خاوران واقع در شهر کندر شهرستان خلیل‌آباد استان خراسان رضوی، ۰۷/۱۲/۱۴۰۴ تنظیم و نهایی شد.

این نیروگاه در چارچوب پروانه احداث شماره ۱۰۰/۹۹۵۰/ص/۱۴۰۴ با موضوع تامین برق چاه‌های کشاورزی بر مبنای تابلوی سبز بورس انرژی اجرا شده و از پروژه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی کشور به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، اتصال به شبکه فاز دوم بهره‌برداری این نیروگاه با ظرفیت قراردادی ۳ مگاوات و ظرفیت منصوبه فاز دوم ۰.۷۲۳۱۶ مگاوات (مجموع فاز اول و دوم: ۲.۰۱۷۹۶ مگاوات)، با حضور نمایندگان ساتبا، سرمایه‌گذار پروژه، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و شرکت برق منطقه‌ای خراسان به نمایندگی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شد.