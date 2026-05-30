انبار احتکار با ذخیره غیر قانونی انواع کالاهای اساسی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در گرمسار کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان گفت ماموران پلیس آگاهی گرمسار پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، با مشارکت اداره صمت از یک واحد صنفی در این شهرستان بازرسی کردند.
سردار سیدموسی حسینی افزود: در این بازرسی حدود ۵ تن برنج ایرانی و خارجی، ۴۲۰ کیلوگرم چای، هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شکر و دیگر اقلام غذایی که به صورت غیر قانونی ذخیره شده بود، کشف شد
فرمانده انتظامی استان سمنان از تشکیل پرونده و معرفی متخلف به مراجع قانونی خبر داد و تاکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام سودجویانه و اخلال در بازار که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد