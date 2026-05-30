به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان گفت ماموران پلیس آگاهی گرمسار پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، با مشارکت اداره صمت از یک واحد صنفی در این شهرستان بازرسی کردند.

سردار سیدموسی حسینی افزود: در این بازرسی حدود ۵ تن برنج ایرانی و خارجی، ۴۲۰ کیلوگرم چای، هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شکر و دیگر اقلام غذایی که به صورت غیر قانونی ذخیره شده بود، کشف شد

فرمانده انتظامی استان سمنان از تشکیل پرونده و معرفی متخلف به مراجع قانونی خبر داد و تاکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام سودجویانه و اخلال در بازار که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد