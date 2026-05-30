مردم بصیر و پایداری شهرستان اسلامشهر در نودمین شب حضور مستمر خود در میادین شهری، با شعارهای ولایی و سرودهای حماسی، بر بیعت ناگسستنی خود با آرمان‌های انقلاب و رهبری جدید تأکید کردند و عزم راسخ ملت ایران برای تداوم راه امام امت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان‌های اصلی اسلامشهر، سکوت شب با طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» و «حفظ رهبری» شکسته شد. مردم این شهرستان در «وعده نود»، بار دیگر ثابت کردند که پیوند آنان با ولایت، جدایی‌ناپذیر است و راه مقتدرانه امام هادی را تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع باشکوه، با در دست داشتن شب‌نامه‌ها و پرچم‌های سبز مقاومت، فریاد زدند که در این ۹۰ شب، «توکل بر خدا» و «عشق به اهل بیت (ع)» تنها سلاح‌هایی هستند که در برابر هر تهاجمی، پیروزی را حتمی می‌کنند. حاضران در این فریضه انقلابی، با اشاره به شهادت امام امت و حضور امین و متقین رهبری کنونی، بر ادامه راه آسان و ساده ایشان تأکید ورزیدند.