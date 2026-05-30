در شرایطی که ناامنی در تنگه هرمز عرضه نفت از غرب آسیا را مختل ساخته، تولیدکنندگان نفت «شیل» آمریکا با کمترین میزان حفر چاههای نفت از سال ۲۰۱۳ مواجه شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این کمبود، توانایی تولیدکنندگان آمریکایی را برای افزایش سریع تولید و جبران کاهش شدید ذخایر راهبردی نفت این کشور محدود کرده است.
ویترز تصریح کرد که از زمان شروع درگیری و مسدود شدن تنگه هرمز، صادرات نفت آمریکا به آسیا و اروپا جهش یافته است و این افزایش تقاضا باعث شده ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۲ مه (۲۰ اردیبهشت)، با کاهش ۱۲.۴ میلیون بشکهای به ۸۰۶.۸ میلیون بشکه برسد که پایینترین سطح در سال جاری میلادی محسوب میشود. کارشناسان هشدار دادهاند که ادامه این روند، ذخایر راهبردی آمریکا را با بحران مواجه میکند.