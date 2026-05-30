به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر شهیکی‌تاش افزود: حدود ۷۰ درصد پارک‌ها توانسته‌اند خود را با این مدل منطبق کنند و از مزیت‌های آن در مسیر توسعه خود بهره بگیرند، اما ۳۰ درصد دیگر هنوز تحرک لازم را ندارند و باید طی ماه‌های آینده مشکلات خود را در این زمینه برطرف کنند. معاون فناوری وزارت علوم تاکید کرد: وقتی یک مزیت قانونی ایجاد می‌شود، استفاده نکردن بهینه از آن قابل پذیرش نیست و پارک‌ها باید این ظرفیت را به عنوان یک سرفصل مالی جدی برای توسعه خود تلقی کنند.

وی گفت: در حال حاضر فن‌بازار‌های منطقه‌ای در ۸ پارک ایجاد شده‌اند که برخی فعال و برخی راکد هستند. دو چالش اساسی زیست‌بوم فناوری در شرایط فعلی، تامین سرمایه برای رشد واحد‌های فناور و دسترسی به بازار است و باید موضوع بازار به عنوان یک مساله راهبردی مورد توجه جدی قرار گیرد.

۱۰ برنامه عملیاتی وزارت علوم در حوزه فناوری

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: ۱۰ برنامه عملیاتی به عنوان نقشه راه این معاونت تدوین شده که شامل بازآفرینی نهادی و اثربخشی نهاد‌های موجود در حوزه فناوری، نهادسازی تخصصی جدید، توانمندسازی انسانی و ذی‌نفعان توسعه فناوری، ارتقای شبکه خدمات ارزش‌آفرینی پارک‌های فناوری، زیر ساخت‌های فیزیکی و فناوری، زیر ساخت‌های ابری خدمات یکپارچه زیست بوم نوآوری کشور، ظرفیت‌سازی نهادی اتمسفر اقتصادی پارک‌های فناوری با مشارکت بخش خصوصی، رویداد‌های ترویجی، تدوین برنامه جامع ایده تا تجاری‌سازی و برنامه زمان بندی معاونت علمی ریاست‌جمهوری می‌شود.

دکتر شهیکی نخستین محور این برنامه‌ها را «بازآفرینی نهادی و افزایش اثربخشی نهاد‌های موجود» دانست و یادآور شد: از رؤسای پارک‌های علم و فناوری درخواست می‌شود در شرایط محدودیت شدید منابع مالی، از توسعه بی‌رویه زیرساخت‌ها و نهاد‌های جدید پرهیز کنند. توسعه مراکز رشد در همه شهرستان‌ها یا افزایش تعداد مراکز نوآوری، در بسیاری موارد نه تنها فرصت ایجاد نکرده، بلکه به تهدید تبدیل شده است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تاکید کرد: پارک‌ها باید توسعه کمی را کنار بگذارند و تمرکز خود را بر تقویت نقاط امیدبخش و ظرفیت‌های موثر زیست‌بوم بگذارند. سیاست وزارت علوم نیز حرکت به سمت ایجاد الگو‌ها و بنچمارک‌های موثر در نهاد‌های فعلی است.

دکتر شهیکی از اجرای طرح پایلوت ایجاد زیست‌بوم نوآوری و فناوری در سه دانشگاه کشور خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، امکان تغییر مسیر همه ۲۹۰ مرکز رشد وجود ندارد، اما ۲۰ مرکز رشد به‌صورت ویژه و با الگوی جدید در طرحی به عنوان مراکز رشد نوین، در حال فعالیت هستند.

وی همچنین درباره نهادسازی تخصصی جدید، اظهار کرد: هدف‌گذاری وزارت علوم در پایان این دوره، توسعه پارک‌های تخصصی است و تاکنون دو پارک تخصصی شکل گرفته و ایجاد چهار پارک تخصصی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. چند پارک غیرفعال نیز در صورت تداوم وضع فعلی، منحل خواهند شد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با تاکید بر ضرورت توانمندسازی سرمایه انسانی در زیست‌بوم نوآوری، گفت: استان‌ها باید مسیر جدیدی را در حوزه ارتقای سرمایه انسانی و ذی‌نفعان زیست‌بوم دنبال کنند. برنامه‌هایی برای تربیت کارگزاران منطقه‌ای، ارتقای مسیر شغلی و توانمندسازی بدنه وزارت علوم اجرا شده است.

تربیت مدیران آینده زیست‌بوم نوآوری

دکتر شهیکی پروژه «تربیت ۱۰۰ مدیر آینده زیست‌بوم نوآوری ایران» را یکی از موفق‌ترین طرح‌های این حوزه دانست و گفت: در این طرح ۲۷۹ نفر مشارکت داشتند که در نهایت ۱۰۰ نفر موفق شدند دوره‌های پنج‌ماهه را طی کنند.

وی ادامه داد: از ۱۲ خرداد ماه سال جاری نیز دوره سه‌ماهه آموزشی این افراد در چین آغاز می‌شود. هدف این برنامه تربیت نیرو‌هایی است که درک عمیق و حرفه‌ای از پارک‌های علم و فناوری و زیست‌بوم نوآوری داشته باشند تا در آینده بتوانند در استان‌ها به عنوان سرمایه انسانی موثر ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به طرح تربیت مدیران آینده زیست‌بوم نوآوری کشور، گفت: لازم است این نیرو‌های آموزش‌دیده در ساختار تشکیلاتی پارک‌ها مورد استفاده قرار گیرند، چرا که برای تربیت آنها حدود ۹ ماه سرمایه‌گذاری انجام شده و با فیلتر‌های سختگیرانه، نیرو‌های باکیفیت برای این حوزه انتخاب شده‌اند. حضور این نیرو‌ها در کنار مدیران پارک‌ها می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و بهینه‌تر کمک کند و ظرفیت مدیریتی زیست‌بوم فناوری را ارتقاء دهد.

ضعف سیستم‌های پشتیبان ساز و مدل‌های تجاری‌سازی شبکه

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به ارزیابی‌های خود از پارک‌های علم و فناوری کشور، اظهار کرد: تقریباً از همه پارک‌های کشور بازدید داشته و از نزدیک در جریان وضعیت، ویژگی‌ها و عملکرد آنها قرار گرفته‌ام، اما یک خلأ جدی در اغلب پارک‌ها دیده می‌شود و آن ضعف سیستم‌های پشتیبان ساز و مدل‌های تجاری‌سازی شبکه است. بسیاری از پارک‌ها بیش از حد درگیر توسعه زیرساخت‌های عمرانی هستند، در حالی که «محتوا» اهمیت بیشتری دارد و لازم است خدمات دارای ارزش افزوده و سبد خدمات تخصصی به شکل جدی تقویت شود.

دکتر شهیکی با اشاره به حمایت‌های گرنتی وزارت علوم، گفت: گرنت‌ها به صورت مستمر و نامحدود در اختیار پارک‌هایی قرار می‌گیرد که بر اساس استاندارد‌های تعیین‌شده فعالیت کنند و از این جهت، توسعه خدمات حرفه‌ای و ارتقای عملکرد پارک‌ها اهمیت زیادی دارد، در سامانه «زیسفا» که به عنوان شبکه ملی فناوری و نوآوری طراحی شده، از ماه آینده کیف پول الکترونیکی نیز فعال می‌شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم اظهار کرد: ۲۲ پارک علم و فناوری با مشکل تاسیسات زیربنایی مواجه بودند که در بودجه امسال ردیف مستقلی برای آن در نظر گرفته شده است. این منابع می‌تواند امکان ایجاد زیرساخت در حدود سه هکتار از اراضی پارک‌ها را فراهم کند و ادامه مسیر توسعه زیرساخت باید از طریق ظرفیت‌های داخلی خود پارک‌ها انجام شود. اولویت تخصیص این منابع به استان‌هایی داده می‌شود که فرآیند واگذاری اراضی را آغاز کرده باشند و استان‌هایی که هنوز وارد مرحله واگذاری زمین نشده‌اند.

شهیکی‌تاش با اشاره به وضعیت برخی پارک‌ها در این حوزه گفت: گزارش‌هایی از روند کند برخی پارک‌ها دریافت شده و قرار است در این زمینه نامه‌ای برای آنها ارسال شود تا اصلاحات لازم را انجام دهند.

سامانه حس، پنجره واحد فناوری و نوآوری

وی در ادامه با اشاره به رویکرد وزارت علوم در توسعه سامانه‌های فناوری، اظهار کرد: سیاست وزارتخانه ایجاد سامانه‌ها و پلتفرم‌های موازی نیست و تلاش شده همه خدمات در قالب یک ساختار یکپارچه ارائه شود. سامانه «حس» به صورت برخط به معاونت علمی ریاست‌جمهوری و همچنین از طریق API به سازمان امور مالیاتی متصل شده و اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی از این مسیر تبادل می‌شود.

وی تاکید کرد: برخی پارک‌ها در بودجه امسال تنها به دلیل ضعف کیفیت داده‌های ثبت‌شده در سامانه متضرر شدند.

دکتر شهیکی گفت: مدل بودجه‌ریزی جدید بر اساس توافق وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و مبنای اصلی تحلیل‌ها نیز داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌ها است.

شهیکی‌تاش تاکید کرد: هدف این نیست که همه دانشگاه‌ها در یک سطح یکسان از زیست‌بوم فناوری قرار گیرند، بلکه برخی دانشگاه‌ها می‌توانند به عنوان الگو و بنچمارک ملی عمل کنند و خروجی باکیفیت‌تری برای کل زیست‌بوم ایجاد کنند.

وی در ادامه با اشاره به شبکه پشتیبان سامانه «زیسفا»، گفت: در این سامانه ۱۴ حوزه پشتیبانی و ۱۷۶ کارگزار تایید و بارگذاری شده‌اند و برنامه‌ریزی شده است که این شبکه به ۵۰۰ کارگزار افزایش یابد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم افزود: منابع اختصاص‌یافته به پارک‌های علم و فناوری در سال گذشته بر اساس توافق وزارت علوم و صندوق‌های حمایتی بوده و امسال نیز دو لاین حرفه‌ای جدید به این تفاهم‌نامه اضافه خواهد شد. این توسعه در خدمات حمایتی می‌تواند به پارک‌های علم و فناوری کمک کند تا از ظرفیت‌های موجود به شکل بهینه‌تر استفاده کنند و بهره‌وری نظام نوآوری کشور افزایش یابد.