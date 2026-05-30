رئیس پلیس راه استان اردبیل از وقوع حادثه رانندگی در محور رضی–گرمی خبر داد که در پی آن دو نفر جان باختند و یک نفر نیز مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، سرهنگ وحید علیپور اظهار کرد: درپی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی سواری پراید درمحور رضی-گرمی بلافاصله ماموران پلیس راه باهمراهی ماموران انتظامی بخش ارشق به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی و پلیس راه با حضور در محل مشاهده کردند این حادثه به علت واژگونی سواری پراید رخ داده؛ که براثر این حادثه ۲ نفر کشته و یک نفر مجروح شدند.

رئیس پلیس راه استان اردبیل در خاتمه ضرورت قانونمندی رانندگان با هدف تجربه رانندگی ایمن را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: علت این حادثه خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام شده است.