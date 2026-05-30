به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم»، به تشریح جایگاه راهبردی ولایت فقیه در نظام اسلامی پرداخت و اظهار داشت: ولایت، ستون استوار خیمه وحدت و ثبات در جامعه است. در ساختار سیاسی کشور، ولایت فقیه نقش فصل‌الخطاب و پیونددهنده در مسائل کلان را ایفا می‌کند و بیانات و خطابات ایشان، همواره محور انسجام‌بخش و برطرف‌کننده اختلافات است.

نجف‌نیا با اشاره به مدل حکمرانی در اسلام، تصریح کرد: نظام اسلامی بر پایه مثلثی با سه رکن اساسی استوار است؛ «مشروعیت الهی»، «مقبولیت مردمی» و «تحقق حاکمیت». مردم بزرگترین سرمایه نظام هستند و حضور و همراهی آنان، بستر اجرایی شدن احکام الهی را فراهم می‌کند.

معاون دادگستری البرز در بخش دیگری از سخنان خود به دسیسه‌های نظام سلطه اشاره کرد و گفت: دشمن با درک جایگاه ویژه مردم در بقای نظام، بر تضعیف این پشتوانه عظیم تمرکز کرده است. تحریم‌های ظالمانه و ایجاد تنگنا‌های اقتصادی، ابزار‌هایی برای ایجاد فاصله میان امام و امت و خدشه‌دار کردن وحدت ملی است؛ لذا مدیریت هوشمندانه مسائل اقتصادی برای خنثی‌سازی این اختلاف‌افکنی‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با حضور در برنامه نگاه مردم با گریزی به سیره علوی، مبنای ولایت امام علی (ع) را «جامعیت در عدالت» توصیف کرد و افزود: عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته خود و احقاق حق همگانی است. اگر جامعه‌ای در عمل و نه صرفاً در شعار، بر مدار عدل حرکت کند، به سوی نورانیت و کمال رهسپار خواهد شد.

نجف‌نیا «اقتدار همراه با رحمت» را تابلوی درخشان مدیریت حضرت علی (ع) دانست و خاطرنشان کرد: اگر معیار‌های معنوی و شایسته‌سالاری در بدنه مدیریتی کشور نهادینه شود، حاکمیت به معنای واقعی کلمه به سوی حقانیت و اهداف الهی حرکت خواهد کرد.

این مقام قضایی، ولایت را سرپرستی هدفمند برای رسیدن به سعادت و «ناخدای کشتی جامعه» در تلاطم بحران‌ها توصیف کرد و گفت: نگاه به مقوله ولایت نباید کوتاه‌مدت یا محدود به منافع مقطعی باشد؛ بلکه ولایت مرجع تشخیص حق از باطل در بزنگاه‌های سخت و مانع اصلی بروز هرج‌ومرج است.

نجف‌نیا در پایان تأکید کرد: هدایت در نظام ولایی، توأم با مسئولیت‌پذیری است. رهبری در این نظام، علاوه بر هدایتگری، راهبر و پاسخگوست و جامعه را به عقلانیتی فراتر از سلیقه‌های لحظه‌ای و جناح‌بندی‌های سیاسی متصل می‌کند تا آرمان‌های الهی از مسیر اصلی خود خارج نشوند.