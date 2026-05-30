به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر چنانی افزود: اگرچه مشکلات زیادی در مسیر بازگشایی موزه هنر‌های معاصر اهواز وجود دارد، اما با همت مضاعف استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و دستگاه‌های دیگر، به زودی شاهد بازگشایی موزه هستیم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از کار‌های بازگشایی موزه در حال انجام و دیگر موارد نیز در حال پیگیری است، ادامه داد: رویداد سرزمین خورشید به مناسبت جنگ رمضان در سه بخش جنگ رمضان، جنگ هشت سال دفاع مقدس و بخش هنر مدرن در موزه هنر‌های معاصر اهواز برگزار می‌شود.

چنانی یادآور شد: موزه هنر‌های معاصر اهواز به عنوان دومین موزه کشور از مهم‌ترین مراکز فرهنگی است که پیش از این شاهد رویداد‌ها و اتفاقات مهم هنری در این مکان فرهنگی بوده‌ایم.