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معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: پس از وقفه طولانی مقدمات بازگشایی موزه هنرهای معاصر اهواز با برپایی نمایشگاه تجسمی در حال فراهم شدن است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر چنانی افزود: اگرچه مشکلات زیادی در مسیر بازگشایی موزه هنرهای معاصر اهواز وجود دارد، اما با همت مضاعف استانداری خوزستان، فرمانداری اهواز و دستگاههای دیگر، به زودی شاهد بازگشایی موزه هستیم.
وی با اشاره به اینکه بخشی از کارهای بازگشایی موزه در حال انجام و دیگر موارد نیز در حال پیگیری است، ادامه داد: رویداد سرزمین خورشید به مناسبت جنگ رمضان در سه بخش جنگ رمضان، جنگ هشت سال دفاع مقدس و بخش هنر مدرن در موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار میشود.
چنانی یادآور شد: موزه هنرهای معاصر اهواز به عنوان دومین موزه کشور از مهمترین مراکز فرهنگی است که پیش از این شاهد رویدادها و اتفاقات مهم هنری در این مکان فرهنگی بودهایم.