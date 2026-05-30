به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ غلامحسین عرب گفت: ماموران انتظامی بخش امیرآباد دامغان در راستای مبارزه با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، حین گشت‌زنی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از وسایل راکب موتورسیکلت، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف کردند.

سرهنگ عرب با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی تاکید کرد: پلیس با دارندگان سلاح غیرمجاز برابر قانون، قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.