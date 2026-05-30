اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به آغاز فصل زادآوری حیات وحش، از عموم مردم درخواست کرده است تا از هرگونه مزاحمت، جابجایی یا دستکاری در زیستگاه و فرزندان حیوانات وحشی خودداری نمایند، چرا که دخالت انسانی می‌تواند بقای این گونه‌ها را به خطر اندازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به دلیل آغاز فصل زاد و ولد حیات وحش، از مردم درخواست کرده است که از هرگونه مزاحمت، جابجایی یا دستکاری در زیستگاه حیوانات وحشی خودداری کنند. مدیرکل این اداره، حجت جباری، توضیح داد که در این فصل، بچه‌های حیوانات ممکن است برای مدت کوتاهی از مادران خود دور شوند و دخالت انسان می‌تواند زندگی طبیعی آنها را با استرس و خطر مواجه کند.

او تاکید کرد که طبیعت، خانه حیوانات وحشی است و آنها در صورت دور شدن از فرزندانشان، دوباره به آنها بازمی‌گردند. بنابراین، هرگونه دستکاری در وضعیت زیست این گونه‌ها می‌تواند بقای آنها را به خطر بیندازد. از شهروندان خواسته شده است که با رعایت اصول حفاظت، از ایجاد مزاحمت برای حیات وحش خودداری کنند.

این هشدار به دلیل تنوع زیستی بالای استان آذربایجان غربی، به ویژه در مناطق کوهستانی ارومیه، اشنویه و خوی، صادر شده است. بسیاری از مردم در این فصل به طبیعت می‌روند تا از بزغاله‌ها و جوجه پرندگان دیدن کنند، اما هرگونه تداخل در زیست طبیعی آنها مضر است.