عملیات اصلاح دکل خط ۶۳ کیلوولت آبیک ـ قشلاق با هدف جلوگیری از سقوط دکل و حفظ پایداری شبکه برق و در راستای صیانت از جان و مال شهروندان، در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یوسف نوبخت مدیر امور انتقال نیروی البرز، اظهار داشت: در پی بررسیهای فنی و گزارشهای واصله از وضعیت دکل خط ۶۳ کیلوولت آبیک ـ قشلاق، ضرورت انجام عملیات اصلاحی بهصورت فوری در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با برنامهریزی دقیق، هماهنگی لازم میان واحدهای مرتبط و اقدام بهموقع عوامل اجرایی، این عملیات با موفقیت به انجام رسید.
وی افزود: با توجه به اهمیت خط ۶۳ کیلوولت آبیک ـ قشلاق در پایداری شبکه انتقال و نقش آن در تأمین برق مطمئن منطقه، تلاش شد تا پیش از بروز هرگونه حادثه احتمالی، اصلاحات لازم با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و فنی انجام شود. در همین راستا، پس از فراهمسازی شرایط اجرایی و اخذ خاموشی، عملیات اصلاح دکل توسط شرکت متانیر استان البرز بهسرعت و با دقت انجام گرفت.
نوبخت با قدردانی از همکاری مجموعههای دخیل در اجرای این پروژه تصریح کرد: این اقدام، نمونهای موفق از همافزایی، سرعت عمل، استفاده بهینه از امکانات موجود و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و اجرایی برای پیشگیری از حوادث احتمالی بود؛ اقدامی که نقش مهمی در جلوگیری از وقوع خسارات جانی و مالی و نیز حفظ استمرار خدمترسانی ایفا کرد.
مدیر امور انتقال نیروی البرز تأکید کرد: صیانت از تأسیسات حیاتی شبکه برق و اجرای اقدامات پیشگیرانه، از اولویتهای اصلی این مجموعه است و بیتردید تداوم این رویکرد، در ارتقای ضریب اطمینان شبکه و تأمین برق پایدار برای مشترکین، نقشی اساسی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت این عملیات بار دیگر نشان داد که با برنامهریزی دقیق، هماهنگی بینبخشی و حضور بهموقع نیروهای متخصص، میتوان از بروز بسیاری از حوادث و خسارتهای احتمالی پیشگیری کرد و خدمترسانی ایمن و پایدار را استمرار بخشید.