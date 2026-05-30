به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اقدامات برای واحد‌های آسیب دیده شامل نصب شیشه و پنجره، تعویض یا نصب درب، اجرای کناف و تعمیر دیوار‌ها بوده است.

منصور شیشه‌فروش افزود: بر اساس بررسی‌های تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، ارزیابی تعداد ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان تکمیل شده است.

وی گفت: از مجموع واحد‌های ارزیابی‌شده، ۱۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد دارد، هزار و ۳۳ واحد نیازمند تعمیرات کلی است و دیگر واحد‌ها در گروه تعمیرات جزئی قرار می‌گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خسارات وارده در شهر اصفهان ۱۱ هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی و تجاری گزارش شده و در دیگر شهر‌های استان نیز ۶ هزار و ۸۱۹ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده ثبت و مورد ارزیابی قرار گرفته است.