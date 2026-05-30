به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مریم بستان، رئیس دانشگاه پیامنور استان کرمان، از برگزاری آزمون جامع با عنوان تربیت ۵۰۰ مدیر جوان، کارآمد و توانمند در کشور خبر داد.
این آزمون که با همکاری دانشگاه پیامنور و با نظارت سازمان مدیریت و آموزش دولتی برگزار شده است، با هدف شناسایی و تربیت نسل جدید مدیران در سطح ملی اجرا میگردد.
بستان در این رابطه اظهار داشت: این آزمون در سراسر کشور با شرکت ۸ هزار داوطلب برگزار شد که از این میان، ۵۰۰ نفر بهعنوان مدیر برگزیده خواهند شد.
وی همچنین به وضعیت شرکتکنندگان در استان کرمان اشاره کرد و افزود: در استان کرمان ۱۷۴ نفر در این آزمون شرکت کردند. لازم به ذکر است که پذیرفتهشدگان در مرحله بعد، باید دورههای آموزشی تخصصی را جهت ارتقای توانمندیهای مدیریتی خود طی کنند.