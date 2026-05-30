مدیر اداره بهزیستی اهواز گفت: به مناسبت عید سعید قربان، یک‌میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال در قالب کمک‌های نقدی و غیر نقدی به شیرخوارگاه فتح المبین بهزیستی این کلانشهر اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حسین‌پور ضمن قدردانی از مشارکت‌های مردمی، بیان داشت: در اقدامی خداپسندانه همزمان با عید سعید قربان، جمعی از خیرین با حضور در شیرخوارگاه فتح المبین بهزیستی اهواز، حمایت مادی و معنوی خود را از فرزندان زیر پوشش این مرکز به نمایش گذاشتند.

وی در تشریح جزئیات این کمک‌ها افزود: در روز عید قربان، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال کمک نقدی از سوی خیرین اهدا شد، همچنین ۶۶ کیلوگرم گوشت گرم به ارزش ۹۹۰ میلیون ریال به این مرکز تقدیم شد که مجموع ارزش این حمایت‌های سخاوتمندانه به یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال رسید.

حسین پور در ادامه با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، تصریح کرد: این کمک‌های ارزشمند، مستقیماً در مسیر تأمین نیازهای اساسی، رفاه، سلامت و بهبود کیفیت زندگی کودکان مقیم مرکز هزینه خواهد شد.

مدیر اداره بهزیستی اهواز در پایان با تقدیر از تمامی نیکوکارانی که همواره حامی فرزندان سازمان بهزیستی هستند، ابراز امیدواری کرد که ترویج فرهنگ احسان و مسئولیت اجتماعی در جامعه، پشتوانه‌ای مستحکم برای ارتقای امنیت و آرامش کودکان بی‌سرپرست باشد.

