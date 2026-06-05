به منظور توسعه صنعت آبزی پروری در استان سمنان ، تسهیلات قرض‌الحسنه به طرح‌های شیلاتی پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بهرام فلاحی لیما مدیر شیلات وامور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان استان سمنان با تأکید بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش شیلات گفت: پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرح‌های آبزی‌پروری و شیلاتی از جمله برنامه‌های حمایتی از طرح‌های نوین و دانش‌بنیان است که در بخش‌های مختلف آبزی‌پروری، تکثیر و پرورش آبزیان، مشاغل خانگی صنایع آبزی پروری و طرح‌های نوین شیلاتی پرداخت می شود .

به گفته وی ، مشاغل خانگی در حوزه شیلات شامل فعالیت‌هایی مانندتکثیر، پرورش و تولید ماهیان زینتی و آکواریمی و تکثیر و پرورش انواع مختلف ماهی در استخره‌های دومنظوره کشاورزی است.

وی پس از بازدید از طرح تکثیر و پرورش جلبک اسپیرولینا در شهرستان شاهرود گفت : این طرح با ظرفیت تولید ۲ تن در سال د در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته و زمینه اشتغال ۶ نفر را فراهم کرده است.

فلاحی لیما افزود: جلبک اسپیرولینا به عنوان یکی از محصولات با ارزش در حوزه آبزی‌پروری و صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، دارای ارزش غذایی بالا، سرشار از پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی است و توسعه تولید آن می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوار‌ها و توسعه اقتصاد محلی داشته باشد.

به گفته وی ، توسعه پرورش جلبک اسپیرولینا علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق تولید، در تأمین بخشی از نیاز صنایع غذایی، مکمل‌های دارویی و خوراک آبزیان نیز نقش مهمی ایفا می کند.