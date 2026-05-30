به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، براساس برآورد‌های موقت موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶، کاهش داشته است و نرخ تورم در ماه مه در مقایسه با سال گذشته به دو و چهار دهم درصد افزایش یافت.

به گزارش بخش مکتوب خبرگزاری آناتولی، موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه کاهش مصرف خانوار‌ها و سهم منفی تجارت خارجی در شرایط وخیم بین المللی را علت این کاهش رشد تولید ناخالص داخلی دانست.

بنا بر اعلام این منبع، مصرف خانوار‌ها در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ دو دهم درصد کاهش داشت و مصرف کالا‌ها (منفی هفت دهم درصد)، به ویژه در بخش انرژی، کاهش چشمگیرتری داشت. در عین حال، قیمت مصرف کننده پس از افزایش دو و دو دهم درصدی در ماه آوریل، در ماه مه نسبت به سال گذشته دو و چهار دهم درصد افزایش یافت که بیشتر به دلیل افزایش قیمت انرژی و به ویژه گاز، بود.