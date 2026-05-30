حضور مردم «امضای قطعی» پیروزی ولایت است
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب البرز گفت:در نظام نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق آرمانها به دست مردم رقم میخورد. حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه، حکم امضای قطعی برای پیروزی نظام را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
حسین امیدیان با تشریح ابعاد پیوند میان امت و امامت، تأکید کرد: که حتی با وجود انتصاب الهی، کارآمدی و استقرار حاکمیت حق، منوط به ایستادگی و همراهی مردم در پای خیمه ولایت است.ولایت در حقیقت به معنای همبستگی و پیوستگی ناگسستنی اعضای مؤمن یک جامعه برای حرکت به سوی هدفی واحد است.
امیدیان با تبیین دو سطح از ارتباطات در شبکه اجتماعی اسلام، تصریح کرد: در یک جامعه ایمانی، ما با دو نوع ارتباط روبهرو هستیم؛ نخست «ارتباط عرضی» که تبلور آن در نظارت همگانی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر مشاهده میشود و دوم «ارتباط طولی» که همان مسیر هدایت است.
وی افزود: در ارتباط طولی، آحاد مردم با اتصال به فردی که بیشترین تقرب را به ذات باریتعالی دارد، مسیر تقرب خود به خداوند را هموار میکنند؛ این پیوند مقدس و اتصال هدایتمحور، همان «ولایت» است که جامعه را از تنگناها و گرفتاریهای بزرگ نجات میدهد.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب البرز با بیان اینکه ولی و مردم در یک جبهه واحد قرار دارند، خاطرنشان کرد: مردم با ولی «همسرنشین» هستند، به واقع حضور مردم؛ شرط تحقق و پیروزی حاکمیت است.
امیدیان به مجری سیمای البرز توضیح داد: ما همه در یک کشتی نشستهایم و سرنوشت حاکمیت و توده مردم به یکدیگر گره خورده است. این همراهی، نه یک رابطه دستوری محض، بلکه یک زیست مشترک در مسیر سعادت است.
امیدیان در بخش دیگری از سخنان خود به واکاوی واقعه غدیر و حوادث پس از آن پرداخت و گفت: در غدیر خم، پیامبر اکرم (ص) رسماً ولایت پس از خود را اعلام کردند و همگان با امام علی (ع) بیعت کردند. اما دیدیم که تنها پس از ۷۰ روز، در یک فضای غبارآلود و در فرآیندی که میتوان آن را «انتخابات بدون صندوق» نامید، جامعه به گونهای رقم خورد که امام حق، منزوی گشت.
وی به مجری سیمای البرز تأکید کرد: درس بزرگ تاریخ این است که حتی اگر کسی منصوب مستقیم الهی و پیامبر (ص) باشد و بر حقانیت مطلق او تردیدی نباشد، اگر مردم پای ولایت نایستند و از او حمایت نکنند، ولیّ خدا عملاً نمیتواند برنامههای الهی را در جامعه پیادهسازی کنند.
حسین امیدیان با حضور در برنامه نگاه مردم با اشاره به نظام جمهوری اسلامی، پیروزی و تداوم ولایت را وابسته به اراده ملت دانست و اظهار داشت: در نظام ما، تحقق آرمانها به دست مردم رقم میخورد. حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه، حکم امضای قطعی برای پیروزی نظام را دارد. بدون پشتوانه مردمی، حاکمیت حق از حالت بالقوه به فعلیت در نمیآید و این مردم هستند که با وفاداری خود، قدرتِ اعمال حق را به ولایت میبخشند.