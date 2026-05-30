پخش زنده
امروز: -
۳ نانوایی متخلف مهر و موم و بیش از ۶ تن آرد در قائنات کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات از مهر و موم سه نانوایی متخلف و کشف و ضبط بیش از ۶ تن آرد از یک نانوا خبر داد و گفت: در ادامه نظارت بر بازار، یک سوپرمارکت نیز به دلیل نگهداری اقلام ممنوعه و قاچاق با دستور قضایی پلمب شد.
عبداللهزاده افزود: در راستای تأکیدات دستگاه قضایی مبنی بر نظارت بر بازار و اصناف، با توجه به تخلفات صورتگرفته، سه نانوایی متخلف در شهرستان قاینات مهر و موم شدند.
وی گفت: همچنین در جریان بازرسیهای انجامشده از یک نانوا، مقدار بیش از ۶ تن آرد کشف و ضبط شد و موضوع برای رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات افزود: در ادامه نظارت بر بازار شهرستان و در پی کشف اقلام ممنوعه و قاچاق، یک سوپرمارکت نیز با دستور قضایی مهر و موم شد و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.
عبداللهزاده با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان صنفی و اقتصادی گفت: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه، با هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا و تخلفات صنفی بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.