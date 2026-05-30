به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قاسم فدوی در تشریح این خبر گفت: پس از مشاهده لوله پلی‌اتیلن (PE) بدون پروانه و نشان استاندارد اجباری متعلق به واحد "لوله و شیرآلات دوریس"، در سطح بازار تهران، اقدامات قانونی برای شناسایی واحد مذکور و پلمب خط تولید آن انجام شد.

وی ادامه داد: بازرسان اداره‌کل استاندارد استان به همراه پلیس امنیت اقتصادی و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ملارد به واحد تولیدی در شهرک صنعتی صفادشت، مراجعه و با توجه به فعال بودن خط تولید در زمان بازرسی، ضمن انجام اقدام قانونی در خصوص توقف خط تولید، ۱۱ هزار متر لوله پلی‌اتیلن (PE) در سایز‌های مختلف را توقیف کردند.

این مقام مسؤول با تاکید بر اجباری بودن استاندارد لوله پلی‌اتیلن (PE)، افزود: پرونده واحد مذکور برای پیگیری اقدامات قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.