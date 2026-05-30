به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی گفت: با هدف ایجاد تعادل در بازار مرغ استان توزیع مرغ و گوشت منجمد حداقل به میزان ۱۰۰۰تن مرغ با قیمت مصرف کننده ۲۶۰ هزار تومانی در سطح استان آغاز شده است.

سعادت علی نیا افزود:مرغ منجمد با واحد‌های خودرویی سیار در ۲۰ نقطه از شهر مشهد توزیع می شود.

وی گفت: میدان امام خمینی (ره)، میدان ثامن، قاسم آباد چهار راه مخابرات از مناطقی است که مرغ منجمد توزیع می شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی افزود: سایر مناطقی که مرغ منحمد توزیع می شود عبارتند از: میدان فردوسی، نبش شهیدآوینی ۱۶، نبش کشمیری ۵۵، پنج تن ۲۷، گلشهر نبش شفیعی۲.

علی نیا گفت: همچنین در میدان استقلال، چهار راه گاز، حر۱۳، پنج تن ۵۷ و نرسیده به طبرسی شمالی یک مرغ منجمد توزیع می شود.