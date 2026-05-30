کلاسهای دانشجویان کارشناسی ارشد از امروز پس از حدود سه ماه آموزش غیرحضوری بار دیگر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یک هفته پس از ابلاغ بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای برگزاری حضوری کلاسهای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، دانشگاههای کشور از امروز پس از حدود سه ماه آموزش غیرحضوری بار دیگر میزبان دانشجویان تحصیلات تکمیلی شدند.
این در حالی است که دانشجویان کارشناسی همچنان آموزش خود را به صورت مجازی دنبال میکنند.
همچنین تکلیف امتحانات پایان ترم در دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم هنوز نهایی نشده است.
وزیر علوم در روزهای اخیر اعلام کرده تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری آزمونهای پایان ترم به زودی نهایی و اعلام خواهد شد. پیش از این نیز ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم از تمایل این وزارتخانه برای برگزاری حضوری امتحانات خبر داده بود؛ البته تصمیم نهایی به شرایط موجود و ملاحظات امنیتی بستگی خواهد داشت.
اکنون با بازگشایی تدریجی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی کشور وارد مرحلهای تازه از نیمسال دوم شدهاند. مرحلهای که در آن دانشگاهها باید در مدت زمان کوتاه باقیمانده، علاوه بر تکمیل برنامههای آموزشی و پژوهشی، برای برگزاری امتحانات پایان ترم و جمعبندی فعالیتهای نیمسال جاری نیز برنامهریزی کنند.
وزارت علوم در بخشنامه اخیر خود صرفاً امکان برنامهریزی برای برگزاری کلاسهای فشرده حضوری دروس کارگاهی و آزمایشگاهی مقاطع کارشناسی و کاردانی را پیشبینی کرده و درباره ازسرگیری کامل آموزش حضوری این مقاطع تصمیمی اتخاذ نشده است.
بر همین اساس، بسیاری از دانشگاهها تاکنون برنامهای برای بازگشت کامل دانشجویان کارشناسی اعلام نکردهاند و به نظر میرسد بخش عمده این دانشجویان نیمسال جاری را به صورت "مجازی" به پایان برسانند؛ موضوعی که میتواند سال تحصیلی جاری را برای دانشجویان کارشناسی به یکی از متفاوتترین سالهای تحصیل در سالهای اخیر تبدیل کند.