به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یونیفل اعلام کرد صد‌ها هزار نفر در نتیجه این مناقشه که باعث مرگ، جراحت و ویرانی گسترده شده است، آواره شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، یونیفل خاطر نشان کرد این وضعیت «بیش از پیش به ثبات در منطقه ضربه می‌زند» و غیرنظامیان همچنان «بیشترین تأثیر» را از این خصومت‌ها متحمل می‌شوند.

یونیفل اعلام کرد: «صد‌ها هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و اغلب مهلت خیلی کمی برای این کار داشته‌اند.» هیئت صلحبانی سازمان ملل لبنان افزود خسارت‌های وارد شده به خانه ها، جاده‌ها و زیرساخت‌های اساسس «به شدت بر زندگی روزمره و تلاش‌ها برای بازسازی تأثیر می‌گذارد».

یونیفل خاطر نشان کرد به تماس‌های خود با طرف‌های مربوط «به منظور کمک به کاهش تنش ها» و یادآوری تعهدات آنها ذیل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان و وزارت بهداشت لبنان، در حملات روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب لبنان که در فضای نقض مداوم توافق آتش بس صورت می‌گیرد، دست کم ۱۵ نفر از جمله کودکان کشته شدند.

حزب‌الله روز چهارشنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ حمله علیه نیرو‌ها و مواضع نظامی اسرائیل در جنوب لبنان و شمال اسرائیل انجام داده است و تأکید کرد که این عملیات در دفاع از لبنان و در پاسخ به نقض آتش بس توسط اسرائیل صورت می‌گیرد.

اسرائیل از دوم مارس حمله گسترده‌ای را به لبنان آغاز کرد که بر اساس آمار رسمی، بیش از ۳۲۰۰ کشته و بیش از ۹۶۰۰ زخمی بر جا گذاشته و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را آواره کرده است.

ارتش اسرائیل با وجود آتش بس که از ۱۷ آوریل به اجرا درآمد و بعد تا اوایل ژوئیه تمدید شد، به حملات روزانه خود به لبنان ادامه می‌دهد.