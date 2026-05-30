مسئول بیماریهای خاص و پیوند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: این مادر جوان پس از تایید مرگ مغزی با اهدای اعضای حیاتی و نسوج خود، به 8 بیمار نیازمند، زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهنام روندی، گفت: نخستین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ استان کرمانشاه به نام مادر جوانی به ثبت رسید که به زندگی دیگران معنای تازهای بخشید.
او افزود: زندهیاد «گلاره شکریآرام»، متولد اسفند ۱۳۷۳، مادر فداکاری بود که بر اثر مرگ مغزی جان به جانآفرین تسلیم کرد و خانواده ایشان با قلبی بزرگ و در تصمیمی دشوار و ایثارگرانه، تنها ۲ روز پس از تایید مرگ مغزی، با رضایت آگاهانه، فرصت حیات دوباره را به بیماران در انتظار پیوند اعطا کردند.
مسئول بیماریهای خاص و پیوند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با اشاره به جزئیات این عمل خیرخواهانه، گفت: با ایثار این بانوی فداکار، ۸ ارگان اصلی از جمله قلب، کبد و کلیهها جهت پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد و علاوه بر آن، با اهدای نسوج این عزیز، امید به زندگی در چندین بیمار دیگر زنده شد.