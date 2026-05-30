عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی با اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود گفت: تکیه به توان داخلی، راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است.

تکیه به توان داخلی، راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی مطور زاده، با اشاره به اینکه تکیه به توان داخلی، راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است گفت: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از ضروریاتی است که باید سرلوحه کار همه مسئولان در قوای سه گانه قرار بگیرد.

وی افزود: با اقتصاد مقاومتی می‌توانیم شاخص‌های کیفی اقتصادی را بهبود ببخشیم و زمینه را برای فعال کردن همه ظرفیت‌های بالقوه مثل معدن، دریا، کشاورزی، جنگل فراهم کنیم، قطعا با فعالسازی چنین ظرفیت‌هایی وضعیت اقتصادی ما مطلوب خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کرد که ما در کنار همه این ظرفیت‌ها باید ارتباطات تجاری با همسایگان را به صورت گسترده تری فعال کنیم؛ بالاخره ما می‌توانیم حجم زیادی از مراودات و تجارت را با کشور‌های همسایه داشته باشیم که از این طریق می‌توانیم تحریم‌های دشمنان را دور بزنیم تا شرایط اقتصادی متحول شود.

مطورزاده گفت: تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی یکی از مولفه‌های بسیار مهم برای تحول در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، قطعاً مسیر تحقق این هدف کلان و راهبردی یک مسیر مجزا است که ما معتقدیم می‌توانیم از مسیر اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد به آن دست پیدا کنیم.