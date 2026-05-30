مردم ولایتمدار شهرستان رباط کریم در نودمین شب حضور مستمر خود در میادین، تداوم ایستادگی ملت ایران را مهمترین عامل عقبنشینی دشمنان معرفی کردند و وعده دادند که تا زمانی که کشور به حضور آنان نیازمند است، ماهها و سالها خیابان را ترک نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در میدانهای اصلی شهرستان رباط کریم، «شب نود» با حضور پرشور و حماسی مردمی برگزار شد که نشان از وحدت کلمه و عزم راسخ آنان در دفاع از حریم ولایت دارد. مردم این شهرستان همزمان با سه ماهگی حضور پیدرپی خود، بار دیگر ثابت کردند که پیوند آنان با آرمانهای انقلاب و ولایت، گسستناپذیر است.
در این مراسم، شرکتکنندگان با ابراز خرسندی از حضور مستمر، تأکید کردند که تداوم ایستادگی ملت ایران در خیابانها، عامل اصلی فرسایشی شدن توطئهها و عقبنشینی دشمنان است. یکی از حاضران در جمع خبرنگاران گفت: «این حضور، یک فریضه آگاهانه است. ما تا هر زمان که کشور به تداوم حضورمان نیازمند باشد، ماهها و سالها خیابان را ترک نخواهیم کرد.»
تصاویر پخششده از این مراسم، صحنهای زیبا از حضور نسل جوان، پیشگامان و بانوان ولایتمدار را به نمایش گذاشت. در بخشی از برنامه، پاسخ پرسش اول از مردم که در قالب مصاحبههای کوتاه پخش شد، بر نقش کلیدی «حضور فیزیکی» در تغییر موازنه قدرت تأکید داشت.
مردم رباط کریم در پایان این اجتماع شبانه، با تأکید بر بیعت ناگسستنی با ولایت و راه امام امت، عهد بستند که این زنجیره مقاومت را حفظ کرده و تا رسیدن به اهداف عالیه و پیروزی نهایی، صحنه را خالی نخواهند کرد.