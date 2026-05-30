تدوین سیاستهای پایدار در حوزه جوانی جمعیت ضروری است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
فردی، کنشگر و فعال اجتماعی با حضور در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز گفت: مهاجرت گسترده به استان البرز یکی از چالشهای جدی این استان است و نبود آمایش دقیق جمعیتی میتواند آسیبهای متعددی به همراه داشته باشد.مهاجرپذیری بالا تبعات مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها فرسایش شبکههای حمایتی خانوادههاست؛ بهگونهای که بسیاری از خانوادهها به دلیل دوری از بستگان و شبکههای حمایتی، از حمایتهای عاطفی و اجتماعی محروم میشوند.
این فعال اجتماعی با اشاره به سیاستهای تشویقی فرزندآوری گفت: مشوقهای موجود به تنهایی پاسخگوی شرایط جمعیتی نیست و فاصله میان نرخ فعلی فرزندآوری و نرخ جایگزینی همچنان قابل توجه است.در کنار مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در این موضوع نقش دارند و لازم است شبکههای آموزشی، رسانهای و اجتماعی از سنین پایین، نگاههای بازدارنده نسبت به فرزندآوری را اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه سن تولد نخستین فرزند در استان البرز حدود ۳۰ سال است گفت: فاصله میان ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته و نگاههای ایدهآلگرایانه برخی زوجها نیز باعث به تأخیر افتادن فرزندآوری میشود.
فردی همچنین به مشکلات خانوادههای شاغل اشاره کرد و افزود: بسیاری از مادران شاغل از حمایتهای خانوادگی و محلی محروم هستند و ناچارند از خدمات اقتصادی مانند مراکز نگهداری کودک استفاده کنند که هزینههای بالایی دارد.
وی در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاههای متولی و تدوین سیاستهای پایدار در حوزه جوانی جمعیت ضروری است تا خانوادهها بتوانند با اطمینان بیشتری برای فرزندآوری تصمیم بگیرند.