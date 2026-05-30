قهرمان هفتاد و یکمین فصل فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شنبه شب معرفی میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار پایانی که امشب در استادیوم پوشکاش آره نا در شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد، تیمهای آرسنال انگلیس و پاری سن ژرمن (مدافع عنوان قهرمانی) به مصاف هم میروند. پاریسیها اولین قهرمان اروپا از سال ۲۰۱۸ هستند که فرصت دفاع از عنوان قهرمانی را پیدا میکند. قهرمان لیگ قهرمانان علاوه بر مصاف در سوپرجام اروپا مقابل آستون ویلا، میتواند در جام بین قارهای ۲۰۲۶ و جام باشگاههای جهان ۲۰۲۹ شرکت کند.
تیم پاری سن ژرمن علاوه بر قهرمانی در فصل قبل، در سال ۲۰۲۰ نیز در فینال حضور یافت. تیم آرسنال نیز که به دنبال اولین قهرمانی است، در سال ۲۰۰۶ در بازی فینال حاضر شده است. پاریسیها برای دومین فصل پیاپی در فینال حاضر شدهاند. این مسابقه هفتمین فینال اروپایی آنها خواهد بود. این تیم فرانسوی در سال ۱۹۹۶ قهرمان جام برندگان جام و در سال ۲۰۲۵ قهرمان سوپرجام اروپا شده و در سال ۱۹۹۷ در فینال جام برندگان جام و در سال ۱۹۹۶ در سوپرجام اروپا حاضر بوده است. پاری سن ژرمن بهترین تیم فرانسوی در تاریخ رقابت هاست و توانست رکورد المپیک مارسی را که در سال ۱۹۹۱ نایب قهرمان و در سال ۱۹۹۳ قهرمان جام باشگاههای اروپا شده است و نیز تیم استاد رمس که در سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۹ در فینال جام باشگاههای اروپا مغلوب رئال مادرید شد، را پشت سر بگذارد.
تیم آرسنال که در سال ۲۰۰۶ در فینال مغلوب بارسلونا شده است، در هشتمین فینال اروپایی خود حاضر خواهد شد. توپچیها در سال ۱۹۹۴ قهرمان جام برندگان جام اروپا شدند، اما در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ در فینال این رقابت شکست خوردند. آرسنال همچنین سال ۱۹۹۴ در سوپرجام، در سال ۲۰۰۰ در جام یوفا و در سال ۲۰۱۹ در لیگ اروپا تا یک قدمی قهرمانی پیش رفت.
هر دو تیم این فصل در لیگهای خود قهرمان شدهاند و در جام حذفی ناکام ماندند. این اولین بار از سال ۲۰۲۰ است که دو فینالیست قهرمان لیگهای خود شدهاند. دو تیم در سال ۲۰۲۵ در نیمه نهایی لیگ قهرمانان برابر هم قرار گرفتند که پاری سن ژرمن در هر دو بازی رفت و برگشت برنده شد.
در صورت قهرمانی پاری سن ژرمن، لوئیز انریکه سرمربی اسپانیایی این تیم اولین مربی تاریخ جام باشگاهها / لیگ قهرمانان پس از خوسه ویالونگا سرمربی اسطورهای رئال مادرید خواهد شد که دو دوره پیاپی تیمش را قهرمان کرده است.
میکل آرتتا مربی اسپانیایی تیم آرسنال نیز چهارمین مربی اسپانیایی تاریخ رقابت هاست که توانسته یک تیم غیر اسپانیایی را راهی فینال کند.
به گفته آرتتا در تیم آرسنال نونی مادوئکه پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت زردپی زانو در بازی آخر لیگ برتر انگلیس برابر کریستال پالاس، مشکلی برای حضور در فینال ندارد. یورین تیمبر مدافع هلندی نیز که از ماه مارس به علت مشکل کشاله ران نتوانسته بازی کند، برای این بازی مشکلی ندارد و به نظر میرسد آرتتا او را به کریستین موسکرا ترجیح دهد. اما بن وایت دیگر مدافع آرسنال به علت مصدومیت جدی زانو از اوایل ماه مه قطعا به بازی فینال نخواهد رسید.
- در این دوره تیمهای آتلتیکومادرید اسپانیا و بایرن مونیخ آلمان سوم مشترک شدند.
آرتتا افزود: روند آماده سازی خود برای فینال بسیار بسیار خوب و مثبت انجام شد. ما به خاطر روند خوب و نمایشهایی که ارائه کردیم توانستیم در فینال حضور یابیم. امشب در داخل میدان ما این فرصت را خواهیم داشت که قهرمان جام شویم.
انریکه در کنفرانس خبری بازی گفت: من تمام بازیهایی که در این فصل انجام دادیم دوست دارم. ما در ۸ بازی مراحل حذفی نشان دادیم که چه تیم خوبی هستیم. ما برای پیروزی در تمام آن دیدارها تلاش کردیم. ما باید در تمام بازیهای حذفی بهترین نمایش خود را ارائه میدادیم، زیرا در چنین شرایطی شما نمیدانید چه چیزی را تجربه خواهید کرد.