پخش زنده
امروز: -
در سال گذشته ۲۰۷ هزار نوبت سر دام سبک و ۸ هزار و ۵۰۰ نوبت سر دام سنگین در شهرستان فاروج علیه بیماریها واکسینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تب برفکی بیماریای است که گرچه سالهاست دامداران با آن آشنا هستند، اما همچنان یکی از تهدیدهای جدی صنعت دامپروری و امنیت غذایی به شمار میرود.
دامپزشکی فاروج با اجرای طرحهای گسترده مایه کوبی و پایش مستمر بیماری. تلاش میکند از گسترش بیماریها و خسارت به دامداران جلوگیری کند.
بیماری ویروسی تب برفکی، بعنوان یکی از چالشهای جدی صنعت دامپروری سلامت جمعیت دامی را تهدید کرده و با ایجادعلائمی همچون زخمهای دهانی، لنگش و گاهی تلفات در دامهای نابالغ، خسارات سنگین اقتصادی به تولیدکنندگان تحمیل میکند.
دامپزشکی شهرستان برای پیشگیری از این بیماری، علاوه بر واکسیناسیون تب برفکی، مبارزه با بیماریهای آبله، شاربن، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، بروسلوز و هاری را نیز در طول سال و با برنامهریزی مشخص دنبال میکند تا از شکلگیری کانونهای بیماری و افزایش خسارتها جلوگیری شود.