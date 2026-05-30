یک رأس شوکای گرفتار در فنسهای اطراف روستای گردویشه، پس از نجات، بررسی وضعیت سلامت و انجام اقدامات درمانی، با موفقیت در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظتشده سیاهرود شهرستان رودبار رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان رودبار با اشاره به نزدیک شدن یک رأس شوکا به محدوده مسکونی و گرفتار شدن آن در فنسهای اطراف روستای گردویشه، گفت: با هوشیاری، دلسوزی و همکاری بهموقع اهالی این روستا، حیوان از وضعیت نامناسب خارج شد و برای بررسیهای تخصصی، مراقبت و مداوا در اختیار اداره حفاظت محیطزیست شهرستان رودبار قرار گرفت.
علی فرهی تکرمی افزود: پس از انجام معاینات لازم و اطمینان از سلامت کامل این گونه ارزشمند حیاتوحش، شوکا با رعایت کامل ضوابط ایمنی و حفاظتی، در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظتشده سیاهرود رهاسازی شد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه رودبار در تنوع زیستی استان گیلان افزود: شهرستان رودبار با وجود آنکه حدود یکپنجم مساحت استان را دربر میگیرد، نزدیک به نیمی از آن تحت پوشش مناطق چهارگانه و تحت مدیریت محیطزیست قرار دارد و زیستگاه گونههای شاخص و ارزشمندی همچون سوسن چلچراغ، پلنگ ایرانی، مرال، شوکا، کل و بز و خرس قهوهای است؛ ازاینرو حفاظت از این سرمایههای طبیعی بدون همراهی و مشارکت مردم امکانپذیر نخواهد بود.