به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودبار با اشاره به نزدیک شدن یک رأس شوکا به محدوده مسکونی و گرفتار شدن آن در فنس‌های اطراف روستای گردویشه، گفت: با هوشیاری، دلسوزی و همکاری به‌موقع اهالی این روستا، حیوان از وضعیت نامناسب خارج شد و برای بررسی‌های تخصصی، مراقبت و مداوا در اختیار اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودبار قرار گرفت.

علی فرهی تکرمی افزود: پس از انجام معاینات لازم و اطمینان از سلامت کامل این گونه ارزشمند حیات‌وحش، شوکا با رعایت کامل ضوابط ایمنی و حفاظتی، در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظت‌شده سیاهرود رهاسازی شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه رودبار در تنوع زیستی استان گیلان افزود: شهرستان رودبار با وجود آن‌که حدود یک‌پنجم مساحت استان را دربر می‌گیرد، نزدیک به نیمی از آن تحت پوشش مناطق چهارگانه و تحت مدیریت محیط‌زیست قرار دارد و زیستگاه گونه‌های شاخص و ارزشمندی همچون سوسن چلچراغ، پلنگ ایرانی، مرال، شوکا، کل و بز و خرس قهوه‌ای است؛ ازاین‌رو حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی بدون همراهی و مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.