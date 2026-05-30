

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان، میزان مرغ آماده طبخ ارسالی به میادین تهران ۱۸۶ هزار و ۷۳۶ کیلوگرم و به فروشگاه‌های تهران ۹۳ هزار و ۵۹ کیلوگرم بوده که مجموعاً ۲۷۹ هزار و ۷۹۵ کیلوگرم مرغ در پایتخت توزیع شده است.

حسین اسلامی افزود: علاوه بر این، گوشت مرغ توزیعی شامل قطعه‌بندی در خود استان مازندران ۴۴۱ هزار و ۶۹۲ کیلوگرم گزارش شده است.



وی خاطرنشان کرد: میزان گوشت مرغ آماده طبخ ارسالی به سایر استان‌ها ۷۰ هزار و ۸۰۴ کیلوگرم ثبت شده است.



سرپرست معاونت توسعه بازرگانی تأکید کرد: بنا بر مصوبه تنظیم بازار استان در ۲۶ اردیبهشت ماه امسال، خروج هرگونه مرغ زنده از استان مازندران به تهران و سایر استان‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.