خروج مرغ زنده از مازندران به تهران و سایر استانها بر اساس مصوبه تنظیم بازار استان تا اطلاع بعدی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بر اساس گزارش انجمن کشتارگاههای استان، میزان مرغ آماده طبخ ارسالی به میادین تهران ۱۸۶ هزار و ۷۳۶ کیلوگرم و به فروشگاههای تهران ۹۳ هزار و ۵۹ کیلوگرم بوده که مجموعاً ۲۷۹ هزار و ۷۹۵ کیلوگرم مرغ در پایتخت توزیع شده است.
حسین اسلامی افزود: علاوه بر این، گوشت مرغ توزیعی شامل قطعهبندی در خود استان مازندران ۴۴۱ هزار و ۶۹۲ کیلوگرم گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: میزان گوشت مرغ آماده طبخ ارسالی به سایر استانها ۷۰ هزار و ۸۰۴ کیلوگرم ثبت شده است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی تأکید کرد: بنا بر مصوبه تنظیم بازار استان در ۲۶ اردیبهشت ماه امسال، خروج هرگونه مرغ زنده از استان مازندران به تهران و سایر استانها تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.