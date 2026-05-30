مردم مقاومتگر شهرستان قدس با تداوم حضور در خیابانها و میادین شهری، نودمین شب از ایستادگی خود را به ثبت رساندند؛ رویدادی که نشانهای روشن از وحدت کلمه، پایداری در برابر تهاجم دشمنان و عزم راسخ این ملت برای دستیابی به اهداف عالیه و پیروزی نهایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قدس که همواره در خط مقدم دفاع از حریم ولایت قرار داشته، امشب در «نودمین شب حضور»، بار دیگر ثابت کرد که پیوند مردم با آرمانهای انقلاب و ولایت، گسستناپذیر است. حضور گسترده مردم این شهرستان در میادین اصلی، پیامی روشن به جبهه استکبار مخابره کرد که مقاومت ملت ایران فراتر از یک شعار، یک فرهنگ و یک سبک زندگی است.
شرکتکنندگان در این تجمع شبانه، با در دست داشتن شبنامهها و پرچمهای سبز ولایت، با صدای بلند فریاد زدند که راه امام امت و ولایتمداری تا انتهای جاده ادامه دارد. آنان تأکید کردند که این نود شب، تنها آغاز راه است و عزمشان مصمم است تا با توکل بر خدا و اتکا به قدرت ملت، بر تمام موانع غلبه کنند و به اهداف والای انقلاب اسلامی نائل آیند.
حاضران در این اجتماع، وحدت و انسجام ملی را مهمترین سرمایه در برابر توطئههای دشمنان دانسته و خاطرنشان کردند که حضور مستمر در خیابانها، نماد بیداری تاریخی این ملت است که به راحتی فریبناپذیر است.