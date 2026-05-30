مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: از ماه آینده پزشکان هنگام تجویز دارو به میزان کمبود دارویی و اطلاعات میزان تجویز و بار مالی دارو‌های تجویزی دسترسی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اکبر عبداللهی اصل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به فعالیت کارگروه‌های تشکیل شده در وزارت بهداشت در حوزه دارو، اظهار داشت: یکی از این کمیته‌ها «کمیته تجویز و مصرف» است که دو موضوع مهم را دنبال می‌کند و قرار است کمتر از یک ماه دیگر اجرایی شوند.

وی افزود: یکی از این موارد، سامانه نسخه‌نویسی است که پزشکان در زمان تجویز به اطلاعات کمبود‌های دارویی دسترسی دارند. مورد دیگر، سامانه «کارنامه پزشک» است که در آن، بار مالی تحمیل‌شده توسط پزشک به نظام سلامت، هنگام نسخه‌نویسی برای او قابل مشاهده است.

به گفته مدیرکل دارو، پزشک در زمان نوشتن نسخه، بلافاصله به آمار مصرف آن دارو در کشور دسترسی دارد و می‌تواند مشاهده کند که چه میزان در کشور مصرف شده و خود او از ابتدای ماه چه مقدار از آن دارو را تجویز کرده است؛ این سامانه در نهایت بازخورد لازم را به پزشک ارائه می‌دهد.

عبداللهی اصل ادامه داد: در کمیته پایش و بازبینی فرآیند‌های دانشگاهی و علوم پزشکی، کمبود‌های چالش‌زا از بخش بیمارستان‌های دولتی شناسایی شده و در خصوص آنها بازخورد ارائه می‌شود.